Пожарные провели учения на корабле-музее «Сметливый» в Севастополе | 360°

Общество 01 ноября 2022, 19:10 Пожарные провели учения на корабле-музее «Сметливый» в Севастополе

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Учения пожарных прошли на корабле-музее «Сметливый» в Крыму. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

«Согласно замыслу, возгорание случилось в машинном отделении. Команда предприняла попытку одолеть пламя первичными средствами пожаротушения, но безрезультатно», — уточнили в ведомстве.

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После этого спасатели запросили дополнительные силы. В отработке тушения участвовали также сотрудники Черноморского флота и регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. Также в рамках учений пожарные эвакуировали пострадавшего, который по легенде не смог самостоятельно покинуть корабль.

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