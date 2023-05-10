Общество 10 мая 2023, 18:50 Пожарные потушили 90 лесных пожаров в Челябинской области за неделю

Читать 360tv в

За минувшие семь дней в Челябинской области потушили 90 лесных пожаров. Об этом сообщили «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления лесами по региону.

С начала сезона в области насчитали уже более 300 пожаров. Они охватили около пяти гектаров леса, причем больше, чем в половине случаев, виновниками возгорания были люди. Как напомнили «Новые известия», на территории региона действует особый противопожарный режим.

Авторы: