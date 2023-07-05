Общество 05 июля 2023, 16:15 Пожарные Ямала спасли 13 человек за первый месяц лета

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В Ямало-Ненецком автономном округе сотрудники МЧС спасли 13 человек за первый месяц лета. Об этом сообщило агентство «Север-пресс» со ссылкой на главное управление МЧС РФ по ЯНАО.

Всего в июне произошло 75 пожаров, основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем и неисправность проводки. Еще шесть пожаров возникло из-за неисправности печного отопления.

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Отмечается, что в пяти случаях специалисты установили факт умышленного поджога.