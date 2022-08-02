Пожарные извещатели установят в домах многодетных семей Вологодской области

Чтобы обезопасить многодетные семьи, в Вологодской области в домах таких семей, где есть печное отопление, установят пожарные извещатели. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на губернатора региона Олега Кувшинникова.

«В этом году сделаем безопасными дома 900 многодетных семей Вологодчины. Программу будем продолжать и в следующие годы. До конца 2024 года бесплатно установим оборудование у всех многодетных семей, проживающих в домах с печным отоплением», — написал Кувшинников в своих соцсетях.

Он отметил, что установка извещателей уже показала свою эффективность в предотвращении пожаров. Пожарный извещатель начинает издавать громкие звуки даже при незначительном задымлении, поэтому пропустить начало возгорания с ним невозможно.