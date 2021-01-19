Пожарные из Якутии покрылись льдом после тушения огня при морозе -54 градуса

Пожарным из Якутска в -54 градуса пришлось тушить огонь. Из-за этого их спецодежда полностью обледенела. В Сети выложили ролик, где коллеги пытаются сбить с костюмов ледяные наросты.

Во время тушения возгорания пожарные часто промокают, но при пятидесятиградусных морозах попавшая на боевку вода моментально превращается в корку льда.

На кадрах двое мужчин и их коллеги пытаются с помощью топора очистить ото льда защитную одежду. Каски также были покрыты льдом, который удалось сбить ударом об пол.

Один из пожарных не смог самостоятельно раздеться, потому что его ремень также покрылся льдом. Коллегам пришлось с помощью железного инструмента, похожего на напильник, его снять.

В ночь на 19 января в Якутии зафиксировано до -60 градусов мороза а также четыре землетрясения. Самые сильные толчки были магнитудой пять баллов.