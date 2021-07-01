Пожарные инспекторы начнут внезапную проверку торговых центров

Первого июля вступил в силу закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Теперь, согласно документу, пожарные инспекторы будут проверять торговые центры без уведомления их собственников.

Также специалисты Госпожнадзора смогут использовать видеорегистраторы и делать аудиозаписи в ходе проверок ТЦ. Это может понадобиться для фиксации нарушений.

Соблюдение противопожарных требований инспектор оценит во время «выездных обследований», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС.

«Такой вид мероприятия не предусматривает контакта с юрлицом или индивидуальным предпринимателем», — говорится в сообщении.

Сотрудник Госпожнадзора осмотрит помещения, доступные для посетителей.

Если стало известно о реальной угрозе людям из-за нарушений противопожарных предписаний, инспектор может нанести и «инспекционный визит».

Продолжительность такой проверки не превысит одного дня. Мероприятие также не требует заблаговременного уведомления.

Всем ТЦ присвоят одну их шести категорий риска — чрезвычайно высокая, высокая, значительная, средняя, умеренная и низкая. От категории будет зависеть и частота проверок.