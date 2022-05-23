Россиянам рассказали, за какое время должны приезжать скорая, пожарные и полиция

Единый номер вызова экстренных служб «112» заработал в России с 2022 года. По нему можно вызвать скорую, пожарных и полицию. «Парламентская газета» рассказала, за какое время должны приезжать эти службы.

Время ожидания приезда скорой помощи не должно превышать 20 минут. При этом если опасности для жизни нет, но есть угроза здоровью — например, повысилась температура или подскочило давление, — на такой вызов приедет неотложная помощь. Время ее ожидания — до двух часов.

Время ожидания приезда пожарных в городах не должно превышать 10 минут. В селах и деревнях пожарные приезжают за 20 минут.

Время приезда полиции, в отличие от скорой и пожарных, строго не регламентировано. Однако полицейские участки должны быть расположены так, чтобы до любого места происшествия было не более шести километров для патрулей на автомобиле, четырех километров для патрулей на мотоцикле и 1,5 километра для пеших патрулей.