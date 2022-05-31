Пожарной охране Москвы исполнилось 218 лет

Пожарная охрана Москвы отмечает 218-летие со дня появления. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на сайт мэра Москвы.

Установлено, что с 2011 года пожарные вместе со спасателями спасли более 18 тысяч человек. Заместитель мэра Петр Бирюков заявил, что пожарные отличаются профессионализмом и успевают доехать до места происшествия в течение семи минут.

«Главным достоянием всегда были и остаются люди — профессионалы своего дела, готовые в любую минуту прийти на помощь», — подчеркнул Бирюков.