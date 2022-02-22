Пожарное депо с автономной системой водоснабжения появится в ямальском поселке Халясавэй

Директор Противопожарной службы ЯНАО Евгений Кувыкин рассказал о строительстве здания отдельного пожарного поста в селе Халясавэй Пуровского района. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

В новостройке площадью 560 квадратных метров создадут все необходимые условия для комфортного несения службы. У пожарных появятся 20 служебных и бытовых помещений, автономная система водоснабжения, коммунальные удобства, а также гараж для двух пожарных машин.

Открытие пожарного депо запланировано на декабрь 2022 года. Всего по дорожной карте «Развитие противопожарной и аварийно-спасательных служб ЯНАО» планируется построить 27 зданий до 2035 года.