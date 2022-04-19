Пожарная машина не смогла доехать до горящего здания в Якутске

Выехав на тушение пожара, спецтехника якутских спасателей застряла по дороге к горящему зданию.

Как сообщает newizv.ru, когда пришло сообщение о возгорании в частном секторе на улице Чехова, туда выехало несколько пожарных машин. Но одна так и не доехала до горящего здания, поскольку застряла неподалеку от него.

Все же коллеги быстро вытащили машину, и она также была задействована в тушении арочного гаража, внутри которого находились две машины. Спасти их не получилось, зато огонь не распространился на соседние здания, что в частном секторе представляет большую опасность.