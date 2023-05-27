Общество 27 мая 2023, 16:37 Пожарная дженга, мастер-классы и много музыки. Как прошел тематический выходной от МЧС в Москве МЧС провело тематический выходной с играми и мастер-классами в Москве

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Жители Москвы и гости столицы смогли познакомиться с техникой и оборудованием спасателей, изучить экипировку и узнать об истории пожарного вооружения. Тематический выходной организовали сотрудники МЧС России на Поклонной горе.

Мероприятие открыло выступление показательного оркестра министерства. Для посетителей парка Победы организовали интерактивные программы. В них приняли участие анимационные куклы «Огнетушитель» и помощник пожарного «Спасик».

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Для детей соорудили игровые площадки, где можно было сразиться в «крестики-нолики» с помощью огнетушителей, попробовать свои силы в «Пожарном боулинге» и «Пожарной дженге».

Специалисты технического колледжа В. М. Максимчука и Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям провели различные мастер-классы. Посетить их мог любой желающий.

Гостей праздника научили быстро и правильно надевать боевую одежду, вязать пожарные узлы, оказывать первую помощь и осуществлять боевое развертывание. Также эксперты рассказали, как правильно ориентироваться на местности, и поделились основами картографии и радиосвязи. Отдельное внимание уделили безопасному поведению в Сети.

Кроме того, зрители смогли увидеть выступление Женской барабанной группы и Роты почетного караула Академии ГПС МЧС России.

Директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко отметил, что такие мероприятия позволяют повышать культуру безопасного поведения среди населения.

«Каждый должен понимать, что его безопасность начинается с личной ответственности», — подчеркнул он.