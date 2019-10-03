Помощь придет быстро. Пожарная часть появилась в люберецкой Малаховке

Под Люберцами открылась пожарная часть ГКУ МО «Мособлпожспас» — новое здание появилось в поселке Малаховка. Теперь в случае ЧП не нужно будет ждать, пока караул доедет туда из города.

Новое пожарное депо в Люберцах — один из 80 подобных объектов, возведенных по губернаторской программе «Безопасность Подмосковья».

В штате 231-й пожарной части — 41 человек. В районе выезда пожарных находится один населенный пункт с населением 25 тысяч человек. Теперь Люберецкий городской округ полностью прикрыт подразделениями пожарной охраны.

Источник фото: администрация городского округа Люберцы

Администрация Люберецкого городского округа выделила на строительство здания пожарного депо и благоустройство территории 2 миллиона рублей. Полная сумма контракта на возведение здания составила около 15 миллионов рублей.

Глава муниципального образования Владимир Ружицкий на открытии пожарной части в Малаховке пожелал, чтобы пожаров на территории городского округа не случалось, а сами пожарные занимались бы профилактикой и разъяснением и повышали бы свою боеготовность, мастерство и профессионализм.