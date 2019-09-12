Пожарить шашлык и позаботиться о природе. Новую площадку для пикника открыли в Шатуре

Обустроенных зон отдыха в Подмосковье становится все больше. Очередная появилась в Шатуре на берегу озера Святое. Там открыли пикниковую зону. Территория оборудована мангалом, столами, лавочками и мусорными урнами.

Отдыхать в этом месте жители любили всегда, правда, последствия выходных приходилось убирать волонтерам. Вывозили по несколько сотен кубов мусора за раз.

Но теперь наконец-то можно отдохнуть и расслабиться. На машине от города до зоны барбекю добираться всего семь минут. Пешком — чуть дольше. В этом году из регионального бюджета было выделено 10 миллионов рублей на обустройство зон отдыха в лесах Подмосковья. Дальнейшим развитием инфраструктуры предложено заняться предпринимателям. Условия привлекательные.

«Есть возможность любому желающему предпринимателю, бизнесу взять лесной участок там, где массово пребывает население под свое пользование безвозмездно, с условием, что он будет за ним следить, наводить порядок и организовывать благоприятные условия для отдыха жителей», — рассказал директор филиала-лесничий Шатурского филиала ГКУ МО «Мособллес» Михаил Шпагин.

Организовать в лесу можно все, что угодно: кафе, прокат спортинвентаря, веревочный парк. Единственное «но» — строения не должны быть капитальными. С местами, где конкретно можно запустить бизнес-проект, предприниматели могут ознакомиться на специальной карте. Ее разработали специалисты «Мособллеса».

Источник фото: телеканал «360»

«Мы сейчас знаем все точки притяжения людей в лесу, все точки активности. Мы создали большую цифровую карту мест отдыха населения, занятия спортом и на сайте уже эта карта функционирует», — отметил заместитель генерального директора ГКУ МО «Мособллес» Сергей Пальчиков.

Цивилизованный отдых, по мнению сотрудников «Мособллеса» поможет сделать Подмосковные леса чище и убережет зеленые насаждения от пожаров. Основная причина которых — человеческий фактор. Проект будущего года уже формируется. Специалисты готовы услышать инициативы жителей Подмосковья и предложения самых активных граждан включить в программу.