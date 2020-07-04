Пожар вспыхнул на текстильной фабрике в Пушкино. Видео с места

Огонь охватил 300 «квадратов» на территории фабрики по производству текстиля в подмосковном Пушкино. Об этом сообщили в МЧС.

Очевидцы сообщили о возгорании в 13:58 по мск. Когда первые спасатели и пожарные прибыли на место, дым вырывался из-под кровли двухэтажного кирпичного здания на Кудринском шоссе. 20 человек смогли сами эвакуироваться еще до прибытия на место расчетов.

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, никто не пострадал. В тушении участвуют почти 70 спасателей.