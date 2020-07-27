Пожар в СИЗО в Москве попал на видео. Кадры с места

В СИЗО № 6 на Шоссейной улице в Москве произошел пожар в пекарне. Кадры с места происшествия в соцсетях опубликовали очевидцы.

«В одном из СИЗО № 6 города Москвы возникло задымление. Открытого горения нет. На место вызваны силы МЧС. Арестованные перемещены в безопасное место в пределах учреждения. Причина задымления выясняется», — заявил «360» представитель столичного управления ФСИН по СИЗО № 6 Сергей Цыганков.

По предварительным данным, возгорание произошло на первом этаже трехэтажного здания СИЗО. Очаг пожара нашли в местной пекарне. Пока не известно, что послужило причиной для его появления. Эвакуировали и 12 работников кухни.