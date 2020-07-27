Пожар в московском СИЗО №6 локализовали

Экстренные службы столицы смогли локализовать пожар в московском СИЗО № 6. Информация о возгорании следственного изолятора поступила в 16:17. Справиться с огнем пожарным удалось менее чем за два часа.

Об этом РИА «Новости» сообщили в главном управлении МЧС России по Москве.

«В 17:45 по московскому времени пожар локализован», — сообщили агентству в ведомстве.

Возгорание произошло на первом этаже трехэтажного здания, которое находится по адресу улица Шоссейная, дом 92. Там расположено женское СИЗО № 6, которое состоит из трех корпусов. По данным управления федеральной службы исполнения наказаний, из здания следственного изолятора эвакуировали около 850 человек. Их разместили в двух соседних корпусах.

По данным экстренных служб, возгорание произошло в пекарне, которая находится на третьем этаже. По словам администрации следственного изолятора, загорелась либо пекарня, либо комната для хранения матрасов. Очаг возгорания расположен в подвальном помещении. Пока никакой информации о пострадавших не поступало.

Чтобы потушить пламя, пожарные использовали комплекс «Кобра». Об этом ТАСС сообщили в штабе пожаротушения. Такое решение приняли из-за сложной планировки — маленький двор перед горящим зданием затрудняет тушение обычной техникой. Комплекс «Кобра», не вскрывая двери, делает отверстие, через которое в здание попадает высокодисперсная вода. Она образовывает облако внутри горящего помещения.