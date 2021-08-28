Пожар в ялтинском жилом доме ликвидировали

В жилом доме в Ялте, где огонь охватил одну тысячу квадратных метров, ликвидировали открытое горение. Об этом сообщил начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России Крыма Василий Сагайдак.

«В 00:35 по московскому времени объявлена ликвидация открытого горения. Пострадавших и погибших не допущено», — процитировал ТАСС его слова.

Накануне вечером в пятиэтажном жилом доме по улице Кривошты в Ялте загорелась техническая надстройка на крыше. Пожар локализовали через некоторое время. В целях безопасности были эвакуированы 17 человек. Местные СМИ сообщили, что глава города Янина Павленко приехала на место происшествия. Она заверила, что все, кому негде ночевать, разместятся в пунктах временного пребывания.

В социальных сетях загоревшийся дом прозвали многострадальным. Он является одним из самых пострадавших по время наводнения этим летом. Число пострадавших от стихийного бедствия в Ялте в конце июля достигло 49 человек. Один человек в результате погиб, еще один считается пропавшим без вести.