Пожар в гаражах на северо-востоке Москвы потушили

Утром в понедельник спасатели ликвидировали пожар в гаражах на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Возгорание произошло по адресу: улица Вешних Вод, дом 8А, строение 1.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. Происходило загорание гаражей в ряду стоящих на общей площади около 150 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и грамотной работе пожарных в 10:07 пожар был ликвидирован», — сообщили в ведомстве.

Информация о пожаре поступила сегодня в 08:46. По данным источника «360», среди этих гаражей мог находиться автосервис с баллонами.

В России во время проверок, которые с начала года провели сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России, выявлено более 200 тысяч нарушений правил безопасности. Большая часть нарушений связана с неисправностью систем противопожарной автоматики, отсутствием первичных средств тушения пожара и плохим состоянием путей эвакуации. Также составлено 30 тысяч протоколов об административных правонарушениях.