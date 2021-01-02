Пожар на пошипниковом заводе в Самаре тушили 20 часов

В Самаре ликвидировали пожар в здании подшипникового завода. Возгорание произошло 1 января, в 8:00 по московскому времени.

«В 04:43 по местному времени (03:43 по московскому времени) 2 января 2021 года объявлена ликвидация открытого горения, проводится разбор и проливка конструкций», — сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Площадь возгорания изначально оценивали в 800 квадратных метров, в течение дня она выросла до 4000 квадратных метров. На месте был обнаружен труп 60-летнего мужчины, личность которого не установлена.

Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти. На место работали сотрудники газодымозащитной службы. Со станций Самара и Кинель к заводу направили два пожарных поезда. Их меняли по мере заправки. Тушением руководил начальник областного главка МЧС Олег Бойко.

Около 17:00 по московскому времени в МЧС сообщили о локализации пожара на площади 3500 квадратных метров.

Пожар тушили 213 человек личного состава и 84 единицы техники, в том числе от МЧС России 138 человек, 49 единиц техники.

Подшипниковый завод был построен в 1937 году. Общая площадь здания — 17,7 тысячи квадратных метров. С 2018 года завод не работает, организация находится в стадии банкротства.

Самарская прокуратура и областное управление Следственного комитета организовали проверку. Прокуроры оценят действия должностных лиц, отвечающих за обеспечение безопасности на территории завода. Следователи назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы.