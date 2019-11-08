«Пожар» и «протест» стали самыми популярными словами 2019 года

Научный руководитель проекта «Слово года» в Государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина Михаил Осадчий объяснил, что слово «пожар» так часто употреблялось из-за двух крупных событий: ситуации в сибирской тайге и сгоревшего во Франции собора Парижской Богоматери. В этом году он использовалось в пять раз чаще, чем за прошлые три года. На втором месте оказалось слово «протест» — оно употреблялось в различных СМИ и социальных сетях в три раза больше, чем раньше.

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«Частотность слова „протест“ также подпитывалась вниманием сразу к нескольким событиям: протестам в Париже и Гонконге», — пояснил он.

Кроме того, исследователи выявили более 100 ключевых слов, связанных с самыми резонансными для граждан России темами 2019 года. К ним относится «старт пенсионной реформы», «крушение самолета SSJ 100 в Шереметьево», «смена власти Украины» и «закон о „суверенном интернете“». Последнее сочетание слов появилось лишь в 2019 году из-за введения нового закона. Ученые уверены, что оно стало новым устойчивым выражением, «которое отражает специфику российской действительности и требует особого объяснения для иностранца».