«Приходите с позитивом». Работа МФЦ Балашихи глазами сотрудников

Многофункциональному центру Балашихи исполнилось десять лет. Он — первый и самый большой в Московской области. Ежегодно сотрудники обрабатывают больше миллиона обращений. Корреспондент «360» на день поменял профессию и узнал, что самое трудное в работе специалистов МФЦ.

Обычно корреспонденты наблюдают за происходящим, но в этот раз решили попробовать сами. Сотрудники МФЦ оказались в роли наставников и показали, как работает центр изнутри.

Первый запрос — регистрация на портале госуслуг. Нужно проверить документы и найти услугу. И здесь уже возникли первые сложности: обычная регистрация в личном кабинете называется «Универсальной услугой единой системы идентификации и аутентификации». Ввод паспортных данных — тоже дело не одной минуты.

Источник фото: телеканал «360»

Вроде все данные на месте и клиента можно отпускать — как бы ни так. Оформление только начали, и это — одна из самых простых задач. Но бывают и гораздо сложнее. Например, лицензирование предпринимателей может занять до получаса, но в большинстве случаев нужно уложиться в 15 минут.

Источник фото: телеканал «360»

Пока клиентов нет, можно было пообщаться с наставницей. Нинэль Французенко в МФЦ работает два года. Начинала оператором, теперь — главный специалист по приему. По ее словам, документы не самое сложное в работе.

Лучший двор выбрали в Балашихе. Чем победители удивили жюри? Подробнее

«Бывают дни, когда в наш МФЦ приходит очень много посетителей, и нашим сотрудникам очень тяжело эмоционально справляться с таким большим потоком. Пожалуйста, приходите в хорошем настроении, с позитивом. И знайте, что мы всегда вам поможем», — обратилась к клиентам главный специалист отдела приема заявителей Нинэль Французенко.

Источник фото: телеканал «360»

В день юбилея хорошее настроение было обеспечено и гостям, и сотрудникам учреждения. Посетителям дарили блокноты и шарики. Подарки подготовили и для специалистов: глава Балашихи Сергей Юров вручил благодарственные письма от администрации округа и Московской областной думы.

«В следующем году в обязательном порядке Совет депутатов внесет деньги. Нужно отремонтировать, как минимум, этот зал и другие территории, которые у нас есть. Также нужно решить, наконец-то, вопрос с третьим и четвертым этажами», — подчеркнул глава г. о. Балашиха Сергей Юров.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня МФЦ Балашихи — это 96 окон и больше миллиона обращений в год. Помимо центрального офиса, работают филиалы в микрорайонах Заря и Железнодорожный, восемь пунктов приема и выдачи документов и мобильный офис для людей с ограниченными возможностями здоровья. Часто балашихинский центр становится тестовой площадкой для областных проектов.

«Сейчас МФЦ Балашихи участвует в пилотировании новой криптокабины для выдачи десятилетних загранпаспортов. Этот проект только стартует в России, и Балашиха в этом участвует», — отметил директор МФЦ Московской области Иван Кулаков.

Источник фото: телеканал «360»

А в последнее время центр по работе с документами стал еще и культурным центром. Он курирует социальные проекты. Здесь проводятся семинары и общественные слушания.

Впрочем, главный критерий эффективности центра — это отзывы посетителей. С помощью специального пульта оценить работу можно прямо на месте. Все оценки в течение дня появляются на большом мониторе — так что, подвести своих коллег нельзя.