«Поздравляйте меня». Наталья Поклонская защитила магистерскую диссертацию

Чрезвычайный посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская защитила магистерскую диссертацию. Работу она писала в Дипломатической академии МИД.

«Ура! Защитила свою магистерскую диссертацию», — написала Поклонская в Instagram.

К своему посту она добавила видео, снятое в одной из аудиторий академии. На кадрах Поклонская показала свою работу и подчеркнула, что тема диссертации были ей очень близка.

«Тема у меня великолепная, моя тема: „Российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе“. Поэтому поздравляйте меня», — сказала Поклонская.

Ранее СМИ сообщили, что в дом дипломата в Крыму пробрался украинец. Мужчина залез на участок, чтобы оставить цветы Поклонской. Его задержал сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО), а затем передал правоохранителям. Мужчину уже депортировали на Украину.

Президент Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде еще в октябре 2021 года. Сейчас дипломат продолжает готовиться к поездке. Свою отправку в Африку она называла «дорогой в какую-то неизвестность».