    04 мая 2020, 12:18

    Поздравим ветеранов вместе! Запишите видео для героев из Подмосковья — мы его передадим

    Редакция сайта 360

    Россия в этом году отмечает 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Все мы помним о наших ветеранах и благодарны им за подвиг. К сожалению, в этом году пандемия помешала устроить большой праздник 9 мая. Но оставить ветеранов без поздравлений и слов благодарности нельзя, поэтому «360» запустил акцию «Поздравим ветеранов вместе!».
    Поздравим ветеранов вместе! Запишите видео для героев из Подмосковья — мы его передадим

    Мы предлагаем всем нашим зрителям и читателям лично поздравить участников Великой Отечественной войны. Каждый из вас может записать видео с поздравлениями и словами благодарности для ветерана. А мы доставим видеооткрытку по адресу.

    Чтобы принять участие в акции, нужно перейти на страницу «Поздравим ветеранов вместе!» и нажать на кнопку «Поздравить ветерана». После этого мы расскажем вам историю одного из героев войны.

    Для того чтобы записать качественное видео с поздравлением, нужно следовать простым советам:

    • Для записи лучше использовать заднюю камеру смартфона. Там выше разрешение, а значит, качестве видео будет выше. Гаджет нужно держать горизонтально и смотреть в центральную часть, а не в объектив.
    • Встать для записи нужно так, чтобы за спиной не было участка яркого света. Иначе вместо вас будет только черный силуэт.
    • После начала записи мысленно посчитайте до трех и начинайте говорить. Лучше начать с личного обращения к ветерану. Постарайтесь уложиться в 60 секунд. Это только кажется, что это очень мало.
    • Для записи лучше выбрать тихое место без лишних посторонних звуков. Не стесняйтесь говорить громко и четко.

    Запись вы можете отправить нам тремя способами: через WhatsApp по номеру телефона +7 (985) 518-83-11, через бота в Telegram или электронную почту pobeda@360tv.ru.

    Мы передадим все ваши сообщения ветеранам. Это народный праздник, поэтому давайте поздравим наших победителей вместе.