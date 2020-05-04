Мы предлагаем всем нашим зрителям и читателям лично поздравить участников Великой Отечественной войны. Каждый из вас может записать видео с поздравлениями и словами благодарности для ветерана. А мы доставим видеооткрытку по адресу.

Чтобы принять участие в акции, нужно перейти на страницу «Поздравим ветеранов вместе!» и нажать на кнопку «Поздравить ветерана». После этого мы расскажем вам историю одного из героев войны.

Для того чтобы записать качественное видео с поздравлением, нужно следовать простым советам:

Для записи лучше использовать заднюю камеру смартфона. Там выше разрешение, а значит, качестве видео будет выше. Гаджет нужно держать горизонтально и смотреть в центральную часть, а не в объектив.

Встать для записи нужно так, чтобы за спиной не было участка яркого света. Иначе вместо вас будет только черный силуэт.

После начала записи мысленно посчитайте до трех и начинайте говорить. Лучше начать с личного обращения к ветерану. Постарайтесь уложиться в 60 секунд. Это только кажется, что это очень мало.

Для записи лучше выбрать тихое место без лишних посторонних звуков. Не стесняйтесь говорить громко и четко.

Запись вы можете отправить нам тремя способами: через WhatsApp по номеру телефона +7 (985) 518-83-11, через бота в Telegram или электронную почту pobeda@360tv.ru.

Мы передадим все ваши сообщения ветеранам. Это народный праздник, поэтому давайте поздравим наших победителей вместе.