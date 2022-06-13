Позаботимся об Арктике: стартовал седьмой экомарафон «Понеслось»

13 июня в седьмой раз стартовал экологический марафон «Понеслось» — флагманский волонтерский проект компании «Норникель». Официальное открытие сезона прошло в Норильске, а другие города-участники присоединились к экомарафону в онлайн-формате.

13 июня в седьмой раз стартовал экологический марафон «Понеслось» — флагманский волонтерский проект компании «Норникель». Официальное открытие сезона прошло в Норильске, а другие города-участники присоединились к экомарафону в онлайн-формате.

«Седьмой год экомарафона „Понеслось“ пройдет под слоганом „Арктика в твоих руках“», — рассказала Елена Крючкова, руководитель программы корпоративного волонтёрства «Норникеля». — «Что это значит? Что проектные мастерские будут сосредоточены на уникальности арктической природы. У волонтеров будет возможность обучиться технологиям проведения арктических заповедных уроков, будет очень много практики. В этом году появится впервые „Зеленый конструктор“, где любая проектная команда сможет в зависимости от идей и возможностей объединяться и делать совместные активности, причем делать их между городами. А компания „Норникель“ поддержит своих волонтеров в любых начинаниях».

«Когда все это начиналось, мы не могли представить такого количество команд и участников. Но это очень здорово, что мы растем. Экомарафон „Понеслось“ уже стал заметной историей на карте волонтерства России, а город Мончегорск Мурманской области, где расположилась Кольская ГМК, стал столицей корпоративного волонтерства в России. Это говорит о том, что мы делаем большие правильные дела», — добавил во время открытия директор департамента социальной политики «Норникеля» Игорь Сухотин.

Амбассадором марафона в 2022 году стал олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по фигурному катанию, а ныне телеведущий и спортивный комментатор, активный участник множества благотворительных акций Алексей Ягудин.

«Мне кажется, самое главное для будущего развития волонтерского движения — это то, что у волонтеров есть способность нравиться людям и вовлекать в свое добрейшее сообщество», — рассказал спортсмен. — «И мне очень понравилась фраза, что все больше и больше людей примыкает к нашим рядам, к рядам волонтеров. И мы хотим добиться 100% результата. И если они победят, то, как я в свое время получил золотую медаль Олимпийских игр, мы все здесь получим прекрасный мир, в котором мы живем».

Алексей Ягудин вместе с добровольцами Норильска принял участие в установке перед городским спорткомплексом «Айка» зоны отдыха, сделанной с использованием вторично переработанного пластика. Удобные скамейки и экокашпо, которые расположились перед «Айкой», сделаны из бывших бутылок и контейнеров. Теперь они, а также кустарники и цветы, которые высадили волонтеры, будут долгие годы радовать горожан.

Команда волонтёров в Чите поучаствовала в благоустройстве Арт-парка «Тужи»: расчистке леса, ландшафтных работах, обустройстве и расчистке водных объектов. В Красноярске волонтёры помогли в благоустройстве территории нацпарка «Красноярские столбы» и фанпарка «Бобровый лог». Кольский дивизион «Норникеля» (г. Мончегорск) помогал Лапландскому заповеднику. Среди выполненных работ — подготовка просветительских объектов главной усадьбы к туристическому сезону, маркировка троп, покраска площадки «Северного оленя», созданной в 2021 году волонтёрами в рамках регионального слёта. Команда волонтёров в Саратове занялась благоустройством зелёных пространств в городе.

В Москве в национальном парке «Лосиный остров» провели закладку розария в дендрарии и работы по благоустройству просветительской экспозиции. В мероприятии поучаствовали не только экодобровольцы, но и юные подопечные одного из московских детских домов, а помогала им в этом фигуристка, участница чемпионатов мира и Европы, телеведущая и блогер Эмма Гаджиева.

«Все самые позитивные эмоции, которые могут быть в человеке, рождаются во мне, когда я слышу про волонтеров. Всех нас объединяет одна общая цель — делать добро и нести его в массы. Я желаю всем классных проектов, чтобы труд волонтеров был заметен, оценен по достоинству, и чтобы всегда волонтеры „Норникеля“ находили в себе силы и мотивацию продолжать дела, которые они начали», — сказала Эмма во время прямого эфира.

Мероприятия объединяют волонтеров компании и жителей городов присутствия «Норникеля» — Норильска, Мончегорска, Читы, Москвы, Красноярска, Саратова и других. Всего в этом году в марафоне «Понеслось» приняли участие 1260 человек, и в течение сезона эта цифра будет расти. «Количество волонтёров просто поражает — все 178 команд бьют в самое сердце. Я хочу пожелать волонтерскому движению, чтобы мы прирастали не только своими традиционными волонтерскими очень мощными городами, но также Санкт-Петербургом, а может быть и Сочи», — отметила Татьяна Смирнова, директор департамента общественных связей «Норникеля».

Работа волонтерских команд экомарафона «Понеслось-2022» пройдет в несколько этапов. Возвращается SMM-мастерская, на старте в Норильске Занда Буслова и Григорий Бушмиц объяснили, почему важно рассказывать о добрых делах, о секретах создания уникального контента. Кроме того, в программе «Понеслось-2022» — уже упомянутый новый курс «Зеленый конструктор» и проектные мастерские. Еще в новой программе волонтёров «арктические уроки» и серия полюбившихся в прошлом сезоне экологических смен. Волонтеры получат возможность вместе разработать и реализовать проектный этап «Экодело».

По итогам седьмого сезона лидеры «Понеслось-2022» встретятся на региональных экосменах, а лучшие из них поедут на главный экосаммит страны — «Сибирская перспектива», который пройдет осенью этого года в Красноярске на территории фанпарка «Бобровый лог».