Работающим в селе пенсионерам предложили повысить выплаты

Депутаты предложили повысить выплаты работающим пенсионерам, которые трудились в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Речь идет о 25% от суммы фиксированной выплаты.

«За работу в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 лет предусматривается установление повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в размере 25% суммы фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии», — привело Ura.ru цитату из пояснительной записки к законопроекту.

Сейчас такую надбавку могут получить только неработающие пенсионеры. По словам депутатов, маленькие пенсии вынуждают живущих в селах россиян работать. Причем из-за трудовой деятельности они лишаются надбавок. Также работающие пенсионеры сталкиваются и с другими денежными потерями, в частности, неиндексацией пенсий.

Авторами инициативы стали депутаты фракции ЛДПР. Они планируют внести законопроект на рассмотрение в Госдуму. Если документ одобрят, то изменения начнут действовать с 1 января 2022 года.