Общество 26 января 2023, 13:30 Повышенный туристический кешбэк для молодоженов предложили ввести в России

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением ввести повышенный туристический кешбэк для молодоженов. Об этом написал RT.

Орлов напомнил, что с осени прошлого года в России ввели кешбэк в размере 40 тысяч рублей для тех, кто отдыхал на Дальнем Востоке.

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«В целях поддержки молодых людей, только вступивших в брак и выбравших Россию в качестве места проведения традиционного медового месяца, прошу вас оценить целесообразность введения повышенного кешбэка — до 50%, но не более 50 тысяч», — написал он в письме.

Он предложил разрешить воспользоваться этим предложением тем молодоженам, которые оформили супружеские отношения не позднее чем за полгода до момента поездки.