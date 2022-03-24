Повышенный спрос на автомобили с пробегом возник в России

Управляющий партнер агентства Идеи&Решения Сергей Пархоменко рассказал, что в России вырос спроси на автомобили с пробегом. Об этом сообщила «Газета.ru».

Также он рассказал, что увеличилась популярность агрегаторов и маркетплейсов по продаже машин. Кроме того, активно используются специализированные форумы и онлайн-СМИ. Лидерами стали AUTO.RU, EXIST.RU и AVITO.RU.

«Наиболее заметным в исследованиях 2021 года является повышенный интерес к автотоварам на „Авито“», — подчеркнул Пархоменко.