Повышенные пособия для безработных с детьми могут стать бессрочными

В России выступили с предложением увеличить пособия по безработице для граждан с детьми и выплачивать их на постоянной основе.

Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на обращение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), подготовленное к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы.

Данные выплаты появились в России в качестве антикризисной меры на время пандемии COVID-19, их ввели в апреле. Потерявшие работу родители получают дополнительно три тысячи рублей на каждого малыша.

Однако в Федерации сочли необходимым увеличить эту сумму более, чем в три раза, и выплачивать ее и после окончания кризиса. Там пояснили, что такое повышенное пособие можно выплачивать исключительно семьям с несовершеннолетними. При этом надбавка должна быть по-прежнему пропорциональна количеству детей в семье.

Эксперты подсчитали, что эти социальные меры обойдутся бюджету в 25–27 миллиардов рублей в месяц.