Общество 02 мая 2023, 15:55 Повышенную пожароопасность спрогнозировали в Пермском крае

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Жителей Пермского края предупредили о повышенной пожароопасности в лесах с начала мая. Об этом написал URA.RU, ссылаясь на пресс-службу Федеральной Авиалесоохраны.

Особенно опасной ситуация прогнозируется в северной и восточной частях региона, написал RT.

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В ведомстве рассказали, что из-за сухой и ветреной погоды огонь распространяется довольно быстро, представляя угрозу не только лесам, но и населенным пунктам.