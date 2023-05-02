02 мая 2023, 15:55
Повышенную пожароопасность спрогнозировали в Пермском крае
Жителей Пермского края предупредили о повышенной пожароопасности в лесах с начала мая. Об этом написал URA.RU, ссылаясь на пресс-службу Федеральной Авиалесоохраны.
Особенно опасной ситуация прогнозируется в северной и восточной частях региона, написал RT.
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В ведомстве рассказали, что из-за сухой и ветреной погоды огонь распространяется довольно быстро, представляя угрозу не только лесам, но и населенным пунктам.
Пермский край
Пожары
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