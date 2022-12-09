09 декабря 2022, 10:38
Повышенную концентрацию фенола зафиксировали в воздухе из-за пожара в ТЦ «Мега Химки»
Минэкологии МО сообщило о повышенном содержании фенола в воздухе у горящего магазина OBI
Повышенную концентрацию фенола и сильный запах гари зафиксировали в воздухе около горящего строительного гипермаркета OBI в торговом центре «Мега Химки». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«По состоянию на 08:55 9 декабря в воздухе присутствуют остатки продуктов горения и характерный запах», — сказано в сообщении.
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В ведомстве отметили, что сотрудники ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» исследуют качество атмосферного воздуха в зоне пожара. По результатам измерений, проведенных в радиусе 140 метров от сгоревшего магазина, зафиксировали повышенную концентрацию фенола 0,3 предельно допустимой концентрации. Содержание остальных загрязняющих веществ в пределах нормы.
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Ранее управление Роспотребнадзора по Московской области направило в лабораторию пробы воздуха, взятые в районе горящего гипермаркета OBI.
Пожар в ТЦ "Мега Химки"
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