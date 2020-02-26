Повышенная кислотность и бактерии: специалисты выяснили, какую икру лучше не покупать

Эксперты выбрали лучшую красную икру горбуши на российском рынке. Они протестировали шесть марок. Продукция двух из них оказалась самой вкусной.

Исследование провели специалисты экспертного центра Всероссийского союза потребителей «Росконтроль». Его результаты опубликованы на сайте организации. Для проверки отобрали икру брендов «То, что надо», «Красное золото», «Русское море», «Тунгутун», «Меридиан» и «Сделано в море».

Безопасными по всем исследованным показателям назвали икру марок «Меридиан», «Русское море», «Красное золото» и «Сделано в море». У «Того, что надо» и «Тунгутуна» эксперты обнаружили некоторые несоответствия. В первой оказалось превышено содержание сорбиновой и бензойной кислот, а во второй нашли бактерии группы кишечной палочки.

Икра «Русское море» и «Сделано в море» показалась специалистам безупречной на вкус. Легкую горечь они отметили у продукции марок «То, что надо», «Меридиан» и «Красное золото». Стандарт икры для горбуши такое допускает. Образцы брендов «То, что надо» и «Тунгутун» обладали слабовыраженным запахом.

Без опаски, считают в «Росконтроле», можно покупать всю икру, кроме «Тунгутуна» и «Того, что надо». Эти марки внесли в черный список организации.

Недавно специалисты экспертного центра выяснили, какие оливки на российских прилавках можно считать лучшими.