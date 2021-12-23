Повышение зарплат в России связали с риском новой инфляции

В России вероятен рост инфляции, который начнется из-за зарплат. В Госдуме заметили, что подобное возможно при массовом увеличении заработной платы.

Зампред комитета ГД РФ по финансовому рынку Аркадий Свистунов в беседе с Ura.Ru заметил, что ситуация может сложиться таким образом через полгода.

«Любые действия, направленные на выпуск денег в оборот, являются проинфляционными факторами. <…> Это касается и того, когда повышение зарплаты идет в массовом порядке», — сказал он.

Факторы, влияющие на рост цен, действуют не сразу — с определенной временной задержкой. В России, по словам Свистунова, этот промежуток равняется минимум шести-восьми месяцам.

Речь о том, что зарплаты нельзя поднимать, не идет. Парламентарий заметил, что с точки зрения людей фактор положительный. Такой шаг помогает пережить инфляцию.

«Это не значит, что не надо делать индексацию зарплаты. Но новый фактор с повышением зарплат будет играть на другую инфляцию», — заключил депутат.