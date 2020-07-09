Она назвала сумма адекватной для того, чтобы реабилитировать пострадавших от вакцинации. Однако возможно некоторые осложнения потребуют медицинского вмешательства на большую сумму. Помимо этого не все реабилитационные средства входят в ОМС.

Некоторые граждане могут найти в предложении корыстную составляющую, допустила Волынец. Родители будут получать деньги и якобы тратить их на другие нужды. В этом случае нужно обязать взрослых предоставлять документы об оплате лечения ребенка. Но такая схема будет действовать только в том случае, если потребуется повышенная выплата.

Часто россияне не могут получить выплаты, отметила Волынец. В больнице медики не ставят диагноз или не признают, что осложнения получены в результате вакцинации. Поэтому важно ввести ответственность для врачей, вплоть до уголовной. Это коснется случаев, если врач разрешил сделать прививку, когда нужно было дать медотвод.

«Системе выгодно не признавать, чтобы не выплачивать пособия. Нет диагноза — нет судебных разбирательств», — заявила Волынец.

Родителям же нужны не деньги, а здоровые дети, добавила она.