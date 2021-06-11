Повышение возраста для покупки оружия одобрили в Татарстане

Госсовет Татарстана одобрил повышение возраста приобретения оружия с 18 до 21 года. Теперь парламентарии обратятся в Госдуму с предложением скорректировать федеральный закон «Об оружии».

Изменение возрастного ценза, согласно проекту, должно распространяться на газовое, спортивное, сигнальное, охотничье, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны. Не будет исключений и для холодного клинкового оружия, которое предназначено для ношения с национальными костюмами или казачьей формой, сообщили в пресс-службе Госсовета республики.

Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения с 18 лет, по мнению авторов инициативы, может оставаться у тех, кто проходит военную службу или службу в государственных военизированных организациях, имеет воинские или специальные звания.

Поправки в закон «Об оружии» были разработаны после трагедии в Казани 11 мая. Бывший ученик школы №175 19-летний Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение и начал расстреливать из ружья учеников и сотрудников. Некоторые дети в панике выпрыгивали из окон. Жертвами нападения стали девять человек. Галявиев была арестован на два месяца. Ему грозит пожизненное заключение.