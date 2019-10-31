Повышение тарифов ЖКХ пройдет в рамках инфляции

Понять насколько повысятся тарифы ЖКХ с 1 июля следующего года в реальных цифрах невозможно, потому что ориентироваться нужно на инфляцию, которая по прогнозам в этом году составит 4%, а в следующем году она станет еще меньше. Таким мнением поделилась с «360» старший преподаватель кафедры менеджмента недвижимости РАНХиГС Оксана Баландина.

При этом она пояснила, что рост тарифов полностью оправдан, так как инфляция приводит к тому, что цены растут на все товары и услуги, а значит, что и тарифы ЖКХ тоже прибавят в цене.

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«Там тоже нужно платить зарплату, покупать оборудование, материалы, чтобы проводить текущий ремонт, уборку и все остальное» — пояснила Оксана Баландина.

Пока называть точные реальные цифры еще рано. Все будет зависеть от текущей экономической ситуации в стране по итогам первого полугодия.

«Пока она стабильная, но роста, о необходимости которого говорит президент, пока не наблюдается», — заявила эксперт.

По ее словам, самым главным вопросом, который должен волновать потребителей: отвечает ли уровень предоставляемых услуг ЖКХ ожидаемым требованиям.