Повышение тарифов на связь объяснили большими расходами и «ненужными законами»
Домбровский указал, что повышение действительно заметно. Расходы сотовых операторов выросли примерно на 20%. В конце концов они будут вынуждены на эти же 20% поднять цены.
«Расходы операторов выросли больше чем на 20%. А тарифы пока выросли на 5-10%. Думаю, что будут [расти], деваться некуда», — сказал эксперт, добавив, что повышение «отыграют в течение года-полутора».
Избежать подобного повышения цен можно только в том случае, если «убрать ненужные законы, ослабить ненужные для безопасности требования».
«Тогда и расходы операторов снизятся, рост цен остановится, и они пойдут вниз — так, как это было в течение десятилетий российской сотовой связи. <…> Люди должны это понимать и требовать», — заключил Юрий Домбровский.
Стоимость архивных тарифов «МегаФона» должна вырасти с понедельника, 13 января. У «Билайна» они станут дороже с четверга.
По мнению специалистов, цены повышаются, потому что у операторов появились затраты на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом Рунете.