Повышение тарифов на связь объяснили большими расходами и «ненужными законами»

Сотовые операторы повышают стоимость тарифов. Президент Ассоциации региональных операторов связи (АРОС) Юрий Домбровский пояснил в разговоре с «360», почему это происходит. И рассказал, как этого избежать.

Домбровский указал, что повышение действительно заметно. Расходы сотовых операторов выросли примерно на 20%. В конце концов они будут вынуждены на эти же 20% поднять цены.

«Расходы операторов выросли больше чем на 20%. А тарифы пока выросли на 5-10%. Думаю, что будут [расти], деваться некуда», — сказал эксперт, добавив, что повышение «отыграют в течение года-полутора».

Избежать подобного повышения цен можно только в том случае, если «убрать ненужные законы, ослабить ненужные для безопасности требования».

«Тогда и расходы операторов снизятся, рост цен остановится, и они пойдут вниз — так, как это было в течение десятилетий российской сотовой связи. <…> Люди должны это понимать и требовать», — заключил Юрий Домбровский.

Стоимость архивных тарифов «МегаФона» должна вырасти с понедельника, 13 января. У «Билайна» они станут дороже с четверга.

По мнению специалистов, цены повышаются, потому что у операторов появились затраты на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом Рунете.