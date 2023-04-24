Общество 24 апреля 2023, 14:43 Повышение ставки НДФЛ для уехавших россиян сочли объективным Депутат Бессараб сочла объективным повышение ставки НДФЛ до 30% для уехавших россиян РИА «Новости»

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Инициатива об увеличении ставки налога на доходы физических лиц до 30% для покинувших Россию сотрудников отечественных компаний является объективной. Такое мнение в беседе с Lenta.ru выразила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Если российский гражданин большую часть года пребывает на территории другой страны, но работает на компанию в России и получает зарплату, то такое предложение правительства вполне объективно», — сказала она.

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По словам парламентария, на родине работник мог бы тратиться на приобретение товаров и услуг, делая свой вклад в экономику.

«А если он этого не делает, при этом получая от государства соответствующие выплаты, то вполне объективно, что он должен оставить здесь еще больше своих средств», — отметила депутат.

Бессараб не исключила, что повышение налога коснется и тех граждан, которые трудятся в отечественных компаниях на территории дружественных стран.

«Для всех будет одинаково, если с дружественными странами не будет соответствующих международных соглашений», — добавила она.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым работающие из-за границы россияне будут платить НДФЛ в размере 30%.