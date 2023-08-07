Эксклюзив 07 августа 2023, 13:32 Повышение роста цен на индейку на 6,5% назвали минимальным Глава индейководческой ассоциации Марков: цены продолжат расти, а игроки уходить с рынка Freepik

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Цены на мясо индеек планировали повысить еще в прошлом году, но тогда по согласованию с правительством производители удержали цены. В этом году этот процесс стал неизбежным. На это повлияло множество факторов. Об этом в беседе с «360» заявил генеральный директор индейководческой ассоциации Юрий Марков.

Он подчеркнул, что 6,5% — это минимальная планка. Если собрать все издержки, которые несут производители птицы, то цены должны вырасти на 20-30%.

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«Российское индейководство, несмотря на свой 30-летний срок, осталось тотально зависимо от импорта. Инкубационное яйцо 90% предприятий завозят из-за границы и оплата идет в валюте. Те, кто имеет свои родительские стада, комплектуют их ввозимыми из-за рубежа особями», — заявил Марков.

Эксперт добавил, что в России так и не появилось ни одного промышленного предприятия по выпуску оборудования для жизнеобеспечения птиц. Все поилки, кормушки и вентиляция завозятся из-за границы.

С учетом того, что часть иностранных производителей ушли с рынка, оборудование и запчасти к нему стало дороже. Это же касается переработки: конвейеры и фаршемешалки для индейководства в России не производят.

«Также не стоит забывать, что отрасль столкнулась с птичьим гриппом. Это страховка, которая тоже подорожала. Есть примеры, когда некоторые компании не выдержали и обанкротились», — подчеркнул Марков.

Генеральный директор ассоциации добавил, что также выросли в цене корма. В отличие от цыплят-бройлеров, индейку необходимо растить полгода. Плюс повышать зарплату сотрудников, потому что на рынке дефицит кадров.

«Если все это сложить, то получается, что индейководство уже не настолько рентабельно, как это было когда-то. Любая форс-мажорная ситуация с поломкой, аварией и падежом, она сажает предприятие в ноль или минус. А они все закредитованы», — добавил он.

Марков отметил, что дополнительные наценки дает ретейл. Все это приводит к тому, что покупатель, увидев выросшие цены, отдает предпочтение другим продуктам. Он добавил, что прогнозирует дальнейшее повышение цен и уход с рынка части игроков. Оборудование продолжит изнашиваться, а заменять его фактически нечем. Поэтому часть компаний может уйти в серьезный минус или даже подать на банкротство.