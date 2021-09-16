Российским пилотам начали повышать зарплату

Крупные российские авиакомпании начали повышать размер зарплаты своим пилотам. Причиной стала нехватка летчиков, сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителей перевозчиков.

По данным издания, российские авиакомпании устроили гонку по оплате работы пилотов. Из-за нехватки летчиков сразу несколько перевозчиков решили повысить уровень зарплаты пилотов.

Как сообщил официальный представитель «России» Сергей Стариков, в ближайшее время зарплата пилотов авиакомпании вернется к допандемийным значениям. Сделать зарплату летчиков выше, чем у конкурентов, пообещал гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

С 1 ноября S7 планирует вывести заработок пилотов на доковидный уровень. Пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова пояснила, что сейчас на рынке наблюдается сложная ситуация. Пока авиаотрасль полностью не восстановилась. Несмотря на увеличение потока пассажиров, в среднем тарифы продолжают находиться на низком уровне.