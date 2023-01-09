Важное 09 января 2023, 11:59 Повторную воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Херсонской и Днепропетровской областях Unsplash

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Сигналы воздушной тревоги вновь раздались в Херсонской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Повторная тревога».

Ранее 9 января сообщалось о воздушной тревоге и взрывах в Харьковской области. Глава региона главы военной администрации региона Олег Синегубов заявил, что ракетный удар пришелся на поселок городского типа Шевченково Купянского района. В результате него пострадали несколько человек, в том числе 13-летняя школьница.

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Известно и о сигналах тревоги в Запорожской области, а также подконтрольной Украине части ДНР. Накануне четыре взрыва прогремели в Харьковской области. Власти региона сообщили об ударах по городу Мерефе.

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Тем временем утром в понедельник штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении поселка Бахмутское в ДНР. Он находится недалеко от Артемовска и Соледара,за которые идут ожесточенные бои.