Российский Минздрав начал готовить программу повторной вакцинации для борьбы с «индийским» штаммом коронавируса. Еще раз планируют привить тех, у кого опустился уровень антител после первого введения препарата. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным источника издания, который знаком с ситуацией, московские власти на этой неделе могут ввести в городе дополнительные ковидные ограничения по показателям выходных дней.

«Очевидно, что вирус с нами на годы, закрывать объекты навсегда невозможно, все идет к тому, что работать люди будут, имея документы о состоянии здоровья», — приводит «Коммерсант» слова собеседника.

Эпидемическая ситуация в России резко ухудшилась в начале лета. На фоне роста заболеваемости руководство Москвы ввело очередные ограничения: прошлую неделю в столице объявили нерабочей, а общепиту и развлекательным заведениям запретили работать по ночам. За прошедшие сутки в РФ выявили 17 378 новых случаев ковида в 84 регионах. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 5 334 204. От болезни умер 129 801 человек.