Повторно заболевшего COVID-19 главу Тувы обследуют в Москве

У главы Тувы Шолбана Кара-оола снова подтвердили коронавирус. Руководителя региона отправят на обследование в Москву. Его самочувствие медики оценивают как удовлетворительное.

Столичные специалисты проведут дополнительный осмотр главы Тувы, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе правительства республики, заметив, что последствия COVID-19 достаточным образом не изучены.

«Самочувствие Шолбана Кара-оола расценивается как стабильное и удовлетворительное, что подтверждают результаты общих анализов», — пояснили в пресс-службе.

У главы Тувы повысилась температура из-за «ковидной интокискации». Все необходимое лечение он получил в Кызыле.

Сейчас Кара-оол работает дистанционно и контролирует решение жизненно важных для республики вопросов. Исполняющим обязанности главы региона назначили первого заместителя Александра Брокерта.

Первый раз Шолбан Кара-оол перенес COVID-19 в мае. О том, что руководитель Тувы заразился повторно, стало известно накануне. Возможно, во время болезни в первый раз у него не сформировался иммунитет.