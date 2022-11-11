Общество 11 ноября 2022, 20:07 Повторно попавшихся на ЛГБТ-пропаганде предложили сажать в тюрьму Депутаты ГД выступили за уголовное наказание за повторную ЛГБТ-пропаганду РИА «Новости»

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Поправка к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ включает ужесточение наказания за повторное нарушение. Инициативу подготовили депутаты Госдумы Нина Останина и Николай Бурляев, сообщило РИА «Новости».

«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений <…> лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, наказывается <…> лишением свободы на срок до одного года», — отмечено в тексте документа.

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В итоге злоумышленник может получить в качестве наказания исправительные или принудительные работы на срок до года, либо его арестуют на три месяца.

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Также за повторное нарушение закона о запрете пропаганды ЛГБТ с использованием СМИ или интернета могут лишить свободы сроком от двух до пяти лет. Кроме того, подсудимый может получить в качестве наказания исправительные или принудительные работы на срок до двух лет либо арест до четырех месяцев.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила административно наказывать создателей компьютерных игр за ЛГБТ-пропаганду. По словам депутата, разработчики видеоигр добавляют в свои проекты персонажей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.