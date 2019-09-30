Повторная экспертиза доказала насилие отца над сестрами Хачатурян

Сестры Хачатурян неоднократно подвергались насилию со стороны собственного отца, Михаила Хачатуряна, что повлекло за собой тяжкий вред их здоровью. Такие выводы сделали специалисты ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы». Об этом «360» сообщил защитник Ангелины Хачатурян Алексей Паршин.

Адвокат пояснил, что дополнительную экспертизу проводили по требованию следователей. В итоге судмедэксперты подтвердили выводы своих коллег из центра Сербского, которые ранее заявляли, что психические расстройства трех сестер Хачатурян связаны с действиями их отца.

Диагнозы Крестины, Ангелины и Марии подтвердились, а специалисты определили вред для их здоровья как тяжкий.

Адвокаты сестер заявили, что это еще раз подтверждает то, что их подзащитные действовали в состоянии необходимой обороны. Таким образом все преследование девушек должно быть прекращено,

Ранее следователи подтвердили, что Михаил Хачатурян совершал преступления, подпадающие под статьи «Истязания», «Насильственные действия сексуального характера» и «Понуждение к действиям сексуального характера». Не исключено, что новые факты позволят пополнить этот список еще рядом статей.

Следствие смогло установить целый ряд преступных действий, которые Михаил Хачатурян совершал по отношению к своим дочерям, начиная с 2014 года, когда они еще не достигли совершеннолетия.

Ранее следователи выделили из уголовного дела об убийстве Михаила Хачатуряна ряд материалов, которые направили на проверку. Тогда же защитники сестер заявили, что специалисты увидели признаки преступлений, которые отец совершал по отношению к дочерям. Но уголовное дело против Михаила Хачатуряна следователи заводить отказались, в связи со смертью фигуранта дела. Однако в документе об отказе сказано, что удалось найти доказательства, что сестры страдали от морального и сексуального насилия со стороны отца.

Такие заявления следователей не понравились родным Михаила Хачатуряна. Его племянник Арсен заявил, что намерен провести повторную экспертизу материалов следствия и результатов психолого-сексологической экспертизы, которую сестры прошли в институте имени Сербского.

Сестры Хачатурян проходят в качестве обвиняемых по делу об убийстве своего отца Михаила. Тело мужчины с множеством ножевых ранений обнаружили в доме на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы. По подозрению в причастности к преступлению следователи задержали трех дочерей убитого: Ангелину, Крестину и Марию. В ходе допроса сестры признались, что они расправились с отцом. Они объяснили, что решились на такой шаг, потому что несколько лет подряд они терпели постоянные издевательства с его стороны.

Суд сначала отправил сестер в СИЗО, а после поместил под домашний арест. В июне этого года им предъявили обвинение в окончательной редакции: «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Представляющие интересы сестер адвокаты заявили, что дело надо переквалифицировать на действия в состоянии допустимой обороны, а уголовное преследование девушек прекратить.