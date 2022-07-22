Поврежденные линии электропередачи восстановили в Крыму

Линии электропередачи восстановили в Крыму. Глава Министерства энергетики РФ Николай Шульгинов посетил республику и дал старт работе двух ЛЭП, сообщил официальный Telegram-канал Минэнерго.

Шульгинов также осмотрел палаточный городок для российских энергетиков, которые ведут восстановительные работы. ЛЭП соединят энергосистемы России, Херсонской и Запорожской областей. Ожидается, что мощность перетока составит около 600 мегаватт, сообщил ТАСС.

В министерстве подчеркнули, что население, промышленные потребители и социальные объекты в Крыму и этих областях будут получать электричество даже в случае отключения от энергосистемы Украины. Линии электропередачи, позволяющие Запорожской АЭС обеспечивать Крым, были взорваны украинскими военными еще в 2015 году, написал ранее «Царьград».