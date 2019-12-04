«Повод повеселиться». В РПЦ оценили Новый год

«Дело в том, что никаких навязчивых идей в Новом годе нет, сам Дед Мороз — это же обожествление стихий, в некотором смысле волшебник. Спокойно отношусь к этому. Православие давно язычество как религию стерла, поэтому тут [в новогодней символике — прим. ГМ] никаких опасностей нет, ну просто есть повод повеселиться», — пояснил Смирнов.

По его словам, елку стоит выбирать искусственную.

«Я ставлю искусственные, но сейчас уже даже ленюсь ставить, дочка, слава богу, выросла, но внучке родители ставят. Я, например, всегда так делал… После Нового года большинство выкидывает елки. Я иду туда, где они выбрасываются, выбираю самую лучшую и ставлю себе к Рождеству. Она у меня стоит до Крещения, иногда и дольше. Так что выгодно. И она имеет как бы двойное значение», — уточнил протоиерей.

Смирнов напомнил, что большое количество лесов отличает Русь от других стран. Важно их беречь.