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    13 мая 2022, 12:39

    Россиянам объяснили, как восстановление Донбасса повлияет на экономику России

    Аналитик Адамидов: восстановление Донбасса может дать импульс экономике РФ, но есть нюансы

    Василиса Андреева, Ольга Назаркина

    Экономика России может получить мощный импульс после восстановления освобожденных территорий Донбасса. Такое мнение высказал политолог Александр Лосев. Однако с такой точкой зрения не до конца согласился независимый аналитик по вопросам экономики, основатель Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов.

    «Донбасс — это часть Донецко-Криворожского бассейна. Кривой рог — это металлургический комбинат, и, соответственно, в Мариуполе это металлургия, верфи — в Николаеве и так далее. То есть комплекс, весь промышленный район может работать эффективно, когда он в единой кооперационной цепочке, неважно даже, сколько государств на этой территории, а важно, чтобы они все взаимодействовали», — пояснил он в беседе с «360».

    Эксперт отметил, что у России остаются проблемы с экспортом, потому что экспортирование продукции и товаров в Европу закрыто, есть экспорт в Азию, но там имеются свои нюансы.

    «Поэтому говорить о том, что будет импульс мощным и он будет сразу, — не факт. Но в целом, если сделать все по уму и правильно вписать в общий хозяйственный механизм российский и мировой, то, конечно, это может быть хорошим активом, приносить пользу», — добавил Адамидов.

    Он также обратил внимание на влияние фактора санкционной политики и состояния на рынке металлургии. «Потому что если мы погрузимся в рецессию, потребление металлов будет вялым и будет драка за рынки, все это будет достаточно проблематичным», — заключил он.