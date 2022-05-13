Россиянам объяснили, как восстановление Донбасса повлияет на экономику России

Экономика России может получить мощный импульс после восстановления освобожденных территорий Донбасса. Такое мнение высказал политолог Александр Лосев. Однако с такой точкой зрения не до конца согласился независимый аналитик по вопросам экономики, основатель Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов.

«Донбасс — это часть Донецко-Криворожского бассейна. Кривой рог — это металлургический комбинат, и, соответственно, в Мариуполе это металлургия, верфи — в Николаеве и так далее. То есть комплекс, весь промышленный район может работать эффективно, когда он в единой кооперационной цепочке, неважно даже, сколько государств на этой территории, а важно, чтобы они все взаимодействовали», — пояснил он в беседе с «360».

Эксперт отметил, что у России остаются проблемы с экспортом, потому что экспортирование продукции и товаров в Европу закрыто, есть экспорт в Азию, но там имеются свои нюансы.

«Поэтому говорить о том, что будет импульс мощным и он будет сразу, — не факт. Но в целом, если сделать все по уму и правильно вписать в общий хозяйственный механизм российский и мировой, то, конечно, это может быть хорошим активом, приносить пользу», — добавил Адамидов.

Он также обратил внимание на влияние фактора санкционной политики и состояния на рынке металлургии. «Потому что если мы погрузимся в рецессию, потребление металлов будет вялым и будет драка за рынки, все это будет достаточно проблематичным», — заключил он.