По данным информагентства, по итогам прошлого месяца продажи Lexus подскочили на 23%. В общей сложности дилерам удалось продать более 2000 моделей.

«Это традиционно для нашего российского рынка — всегда есть хороший спрос либо на очень дешевые, либо на очень дорогие автомобили», — обратил внимание специалист.

По его словам, проваливается именно средний сегмент, в то время как у таких брендовых марок, как Audi, BMW, Mercedes и Bentley дела обстоят неплохо. Осипов заметил, что сейчас рынок в некоторой степени оживился, поскольку во время самоизоляции люди ничего не покупали.

«Но Lexus не показатель, так как в целом по рынку падение составляет около 23% по сравнению с прошлым годом. Так что Lexus повезло», — добавил эксперт.