«Повезло». Автоэксперт — о росте продаж Lexus в России
Автоэксперт Олег Осипов обсудил с ИА НСН рост продаж автомобилей Lexus в июне 2020 года.
По данным информагентства, по итогам прошлого месяца продажи Lexus подскочили на 23%. В общей сложности дилерам удалось продать более 2000 моделей.
«Это традиционно для нашего российского рынка — всегда есть хороший спрос либо на очень дешевые, либо на очень дорогие автомобили», — обратил внимание специалист.
По его словам, проваливается именно средний сегмент, в то время как у таких брендовых марок, как Audi, BMW, Mercedes и Bentley дела обстоят неплохо. Осипов заметил, что сейчас рынок в некоторой степени оживился, поскольку во время самоизоляции люди ничего не покупали.
«Но Lexus не показатель, так как в целом по рынку падение составляет около 23% по сравнению с прошлым годом. Так что Lexus повезло», — добавил эксперт.