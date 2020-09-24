Поверку бытовых счетчиков в России будут проводить по новым правилам

Правила поверки измерительных приборов изменились в России. Теперь данные будут вносить в электронный документ. Об этом говорится в приказе Минпромторга.

С ним ознакомилась «Российская газета».

По новым правилам измерения теперь будут вносить не в бумажное свидетельство, а в электронный реестр. Первый документ с 24 сентября будет носить информационный характер, его будут выдавать по желанию человека.

Пока еще действующие бумажные свидетельства имеют юридическую силу до указанного срока поверки.

В будущем результаты метрологических работ намерены вносить в реестр ФГИС «Аршин». Уточняется, что без передачи информации в систему показатели сочтут недействительными.

Доступ к системе есть у каждого. Специалисты должны в течение суток внести результаты проверки в электронный документ. Владелец технического средства получит доступ к результатам в спецразделе. Для этого нужно прописать заводской номер счетчика.

Осенью в Московской области начал работать онлайн-сервис «Умная платежка». С помощью него жители региона могут через интернет оплачивать коммунальные услуги без комиссии, передавать показания счетчиков и управлять несколькими лицевыми счетами. Услугой уже воспользовались 50 тысяч человек.