Поверить в себя и открыть дело. Финалистов бизнес-конкурса наградили в Подмосковье

В правительстве Московской области сегодня выбирали бизнес-леди региона. Конкуренция была бешеная. За главный приз в течение трех месяцев боролись 600 претенденток.

Алена Селезнева — владелица сети цветочных магазинов стала финалисткой конкурса «Леди-Бизнес. Подмосковье — 2019».

«С 18 лет я подрабатывала флористом, когда училась в университете, наверное, когда решила открыть бизнес, получилось это чисто случайно. Переехала в город Истра, уже не работая в другом городе, и поняла, что нужно что-то строить», — поделилась Алена Селезнева, финалистка конкурса.

Вот она неподдельная скромность. Очевидно, что случайно превратиться из подмастерья в профессионала совсем нелегко. В чем же секрет?

Источник фото: телеканал «360»

«Было страшно. Но я, наверное, по жизни оптимист и я всегда вижу впереди только все светлое и все хорошее», — сказала Алена Селезнева, финалистка конкурса.

В 2008 году Алена открыла свой первый магазин в Истре. Сегодня их уже 4, и все с огромным ассортиментом и внушительной базой довольных клиентов. Каждую поставку цветов хозяйка проверяет лично — брак не пройдет.

«У меня прекрасный муж, который помогает мне во всем, и мы в одной команде. Дочка прекрасно учится», — сказала Алена Селезнева, финалистка конкурса.

А еще Алена прекрасная начальница, которая дает возможность своему персоналу постоянно развиваться.

Летом Алена Селезнева решила участвовать в конкурсе «Леди-Бизнес. Подмосковье — 2019». Почти шестьсот предпринимателей из числа прекрасной половины человечества на испытаниях строили бизнес-проекты с нуля, демонстрировали управленческие навыки, чтобы пройти в финал.

В правительстве региона собрались 38 финалисток со всей Московской области. Конкурс проводит Торгово-промышленная палата Московской области. Ее президент Игорь Куимов уверен, такие мероприятия помогают любой девушке поверить в себя и запросто открыть свое собственное дело.

Источник фото: телеканал «360»

«Они все работают не для того, чтобы собственное благосостояние улучшить, а для того, чтобы в целом улучшить климат экономический для всех предпринимателей», — сказал Игорь Куимов, президент Торгово-промышленной палаты Московской области.

Победителем конкурса стала бизнес-леди из Одинцова. В качестве приза Торгово-промышленная палата вручила ей пять золотых монет, ваучер на размещение наружной рекламы и отдых с близкими в загородном отеле. Еще 10 супер-финалисток забрали с собой от партнеров сертификаты на бизнес-тренинги и приглашение на «Октоберфест».